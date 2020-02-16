已故漫畫大師鄭問，31年前與編劇馬利合作漫畫《阿鼻劍》，留下未完成的結局，作品也隨著鄭問逝世成了絕響。經過多年，漫迷終能在近日接連推出的漫畫再版與前傳小說中，一窺鄭問在離世前未出版的三則《阿鼻劍》短篇漫畫，重溫鄭問水墨高超技法所帶來的震撼，並在小說中找回當年未完結局。

以「馬利」筆名與鄭問合作的大塊文化董事長郝明義表示，過去接任時報出版總經理時，創立《星期漫畫》雜誌，因著迷於鄭問在《刺客列傳》中展現的精湛技法、說故事能力，秉著「近水樓台先得月」的心情，向鄭問提出合作邀約，成為《阿鼻劍》連載契機。

郝明義分享，當時剛接觸佛教，對「輪迴」特別感興趣，因而構思出執著殺父之仇恨意的主角何勿生，有「前世」、「今生」篇章。從漫畫第二部中，更可從主角何勿生歷經的「貪」、「愚」、「癡」、「瞋」獄，體現佛教教義，郝明義透露，「近年對佛教更深入研究，發現當年應要再加入『慢』獄。而如何將佛法概念融入在故事中，而不致成為佛教書，也是較有挑戰的地方。」

鄭問共繪製《阿鼻劍》兩部「今生」篇章，「前世」篇章的三篇短篇曾刊載於《星期漫畫》雜誌第78期，前世故事尚未說盡，雜誌便停刊。而在去年推出的再版漫畫中，有鄭問為《阿鼻劍》繪製的所有篇章，也收錄鄭問在1990年的漫畫出版序文。

鄭問表示，因幸運的先有馬利精采的原作，得將構思劇情的力量轉移到畫面處理上，能力不必分散，才能慢慢融入插畫理論與技法，「相信讀者們可以感受到我努力的企圖心。也由於經過不斷的嘗試，慢慢地對黑白連環圖有了心得和掌握的能力。時間和經驗對一個創作者來說實在太重要了，缺一不可。」

《阿鼻劍》是鄭問首部黑白漫畫，他僅以單調墨色，就能暈染出人物悲歡情緒，甚至是激昂火熱的打鬥場景。郝明義表示，最令他印象深刻的便是史飛虹在山洞裡一刀刺殺于景的場景，「他將背景去掉，讓人物張力最大化，留白這麼多的畫面，卻能擁有這麼多聲音與情緒，非常震撼。」

郝明義表示，在鄭問過世前，兩人曾討論是否重啟《阿鼻劍》，「期間我寫一些劇本給他，他沒回音，我對劇本也還不滿意，計畫一再往後推，我想我們都還年輕，還有很多時間，沒想到他卻離開了。」因而決意繼續創作小說《阿鼻劍》，讓漫迷得以一圓結局缺憾，未來也考慮讓其他漫畫家接棒，接續《阿鼻劍》漫畫創作，「我想鄭問也會非常樂見。」

(中時 )