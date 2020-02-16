《阿鼻劍》歷經31年，以小說之姿重回讀者眼前，大塊文化董事長郝明義以「馬利」筆名，接續漫畫未完篇章，娓娓道出主角何勿生的前世歷程。比起過往擔任編劇、交給已故漫畫家鄭問揮灑畫面，他表示，小說撰寫難的是背負無數漫迷的期待，壓力非常大，如今出版第一卷，已能嘗到寫小說的樂趣。

郝明義回憶，過去與鄭問的合作方式，現在想來簡單得不可思議，「因為我常常在外地奔波，通常是利用傳真讓他收到劇本，我不會問他怎麼畫，他也不會和我討論劇情，甚至我和讀者一樣，都是在雜誌刊出時，才知道他到底畫得如何，一切非常順利美好，我到寫小說才知道，原來他透過畫面補足多少細節。」

郝明義舉例，過往漫畫劇本並沒有設定故事年代，鄭問自行蒐集許多時代服裝，一一套用在漫畫角色上。但小說落筆，沒有年代就無法描繪角色外型、使用物品等等，需要再詳加考究。當無法下筆時，總會在心中默問鄭問，是否該將《阿鼻劍》完成，擔心砸了漫迷心中的美好回憶。

原預計分為「前世」與「今生」兩部分的《阿鼻劍》，描述主角何勿生今生恩怨情仇及對前世的追尋。漫畫描繪今世，小說探討前世，包含在何勿生面前現身的阿鼻使者與何勿生有何關係、阿鼻劍的由來等。

郝明義笑說，寫小說卡關好比人生困境，只要相信自己，就不會有過不去的坎，期間歷經再多痛苦，終會克服挑戰，「在我心中，《阿鼻劍》是我與鄭問的作品，小說像是對他與書迷的交代，我很開心自己能夠完成。」

(中時 )