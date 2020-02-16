中視超夯周日偶像劇《想見你》今（16）日將迎接最終回結局，劇中的各種謎團將揭曉，到底劇中角色能不能打破「閉環式時間軸」的輪迴？小年夜那晚陳韻如到底是怎麼死的？莫俊傑的助聽器為甚麼會在凶案現場？變態心理醫生謝芝齊到底是不是兇手？都成為劇迷討論的謎團。

施柏宇飾演的莫俊傑助聽器掉在命案現場，成為小年夜那晚的原定兇手。（圖／翻攝自想見你粉專）

由柯佳嬿、許光漢、施柏宇、顏毓麟主演的《想見你》，收視率隨著討論度日漸飆高，今日將來到最終回，所有謎團將被解開，今晚將直接來到小年夜那天，到底陳韻如當天晚上發生甚麼事情？被陳韻如關在心室的黃雨萱又有甚麼發展？

到底陳韻如跟黃雨萱之間的結局會怎樣，都讓影迷相當興奮。（圖／翻攝自想見你粉專）

有網友在討論版上表示，如果結局還是在原本的迴圈中，這樣所有故事就還是會發生，陳韻如小年夜還是會死，莫俊傑還是會入獄然後自殺，李子維車禍穿越變王詮勝後認識雨萱，黃雨萱又因李子維死掉又必須穿越回去，成為無止境的輪迴。

結局後電視版獨家彩蛋也讓粉絲相當期待。（圖／翻攝自想見你粉專）

或是結局打破輪迴圈，就像中年李子維說過的，或許每一次的穿越都會有些微的改變，所有的一切有新的發展。另外因應結局外流，首播中視、衛視中文台結局時將播出原本沒有的彩蛋，內容是臨時加拍的，給支持正版的影迷一個加碼。

(中時電子報)