黃岡對發熱咳嗽主動就診者獎勵500人民幣 20:092020/02/16 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 湖北黃岡市黃州區的街上，行人寥寥無幾。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 湖北黃岡市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部發佈通告，凡居民有發熱、咳嗽等症狀，應立即向所在社區（村）報告，經安排專門人員護送到定點醫院發熱門診就診。對主動就診人員，一次性獎勵500元（人民幣，下同）。自16日起執行，截止時間視疫情另行通知。 通告指出，為鼓勵社會各界監督舉報，一般民眾發現新的發熱者，應立即向所在社區（村）舉報；，一經查實，一次性獎勵500元。兩人以上先後舉報的，獎勵第一舉報人。 (旺報 ) #獎勵 #社區 #疫情 #一次性 #通告 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 新冠病毒疫情雖一次性事件 陸股恐會持續波動 11:502020/02/12 財經 彰化銀行因應新冠肺炎疫情 推出六大紓困方案 20:052020/02/12 財經 2020武漢風暴》習3度召開政治局常委防疫會議 首要目標：穩經濟 20:092020/02/12 兩岸 坐等瘟神離開 A股有望衝一波 04:092020/02/13 焦點新聞 不怕疫情影響房地產 他預期大台中房市未來5年將持續爆發 17:242020/02/13 生活 日菲旅遊 成第二重災區 04:102020/02/15 生活新聞 企業響應新北惜食分享 贈700台燉鍋和果汁機 16:342020/02/15 生活 雙因素壓頂 1月新增房貸料減 04:092020/02/16 財經要聞 日官方承認 新冠肺炎將在日流行 01:192020/02/16 國際大事 兩岸熱門新聞 為何歷史上庚子年都沒好事？五行學曝關鍵 - 兩岸 大陸新冠肺炎重症比例 明顯下降 - 兩岸 新冠肺炎怎麼爆發的？基因比對後天然宿主可能是它 - 兩岸 1人確診整棟封樓！5男「跳樓逃難」摔斷腿 還是被逮到 - 兩岸 新冠肺炎確診技術更先進 鍾南山：疫情已經控制 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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