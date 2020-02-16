湖北黃岡市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部發佈通告，凡居民有發熱、咳嗽等症狀，應立即向所在社區（村）報告，經安排專門人員護送到定點醫院發熱門診就診。對主動就診人員，一次性獎勵500元（人民幣，下同）。自16日起執行，截止時間視疫情另行通知。

通告指出，為鼓勵社會各界監督舉報，一般民眾發現新的發熱者，應立即向所在社區（村）舉報；，一經查實，一次性獎勵500元。兩人以上先後舉報的，獎勵第一舉報人。

(旺報 )