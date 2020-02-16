穩定多日的新冠肺炎確診人數，今（16）日衛福部公布兩個新增確診案例、首例死亡案例，疫情指揮中心也宣布，明天起擴大採檢對象，疫情看來並未有停止蔓延的明確訊號，上周因疫情受控而表現穩健的台股，該如何觀察明天開盤及這一周的行情？台灣金融研訓院金融研究所提出五項關注重點，提醒民眾謹慎市場可能的震盪。

此項建議，來自台灣金融研訓院金融研究所針對此波疫情，這個周末快速發布的《武漢肺炎（新冠肺炎）對經濟金融情勢之影響評估分析》，也是該院【2020金融趨勢關鍵議題報告】的第一份重量級報告。

該報告指出，新冠疫情對總經的衝擊不確定性仍高，對全球金融市場具有掌旗意義的美國聯準會，是否會提前採取預防性措施、或改變現行貨幣政策，目前仍言之過早，如果2月底至3月初疫情控制情形持續穩定，股市可望回到經濟基本面，一旦中國大陸以外國家，有較大規模社區感染疫情發展，例如目前情勢嚴峻的日本、香港，國際股市仍持續呈現震盪走勢。

國內股市方面，該報告指出，目前股市受美股及國內疫情控制激勵表現穩健，上周隨著治癒率提高及特效藥品出爐短期信心逐漸恢復，可是市場受到消息面反覆影響，建議投資人聚焦在五個關注重點：第一、國際股市走勢及反應程度；第二、國內確診案例數量控制程度及社區感染防線是否守住。

第三、中國大陸境外死亡案例控制程度；第四、台灣2、3月份出口表現相關經濟數據；第五、日本、香港及東南亞疫情擴散程度，該所研究團隊估測，國內外股市將在2月底前後，受到疫情消息面及廠商復工效應，震盪走勢將在所難免。

(工商 )