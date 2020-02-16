展現「書籍」的重要性，台中市立圖書館邀請新銳藝術家劉臻與在地創作團隊攜手，在精武圖書館打造《冊流》公共藝術品，透過視覺上藍色、粉色或綠色的「書冊堆疊」營造大型書櫃感，十足吸睛，也成為台中網紅打卡新景點。

設置在精武圖書館大門旁的《冊流》公共藝術是以書籍為設計理念，台中市立圖書館指出，此藝術品呼應台中人尋根、學習與創新的精神，透過藍色呼應圖書館對面的水源地、綠色象徵百年公園的豐富資產、粉色則強調以知識傳遞歷史的溫暖印象，藉以帶動城市生活美學的發展。

設計者劉臻說，圖書館保存著文化記憶、也分享這些寶貴資產，成為人們生活一部分，這座《冊流》公共藝術是希望展現書籍在時代潮流中仍具有相當重要向，並以「冊」拼貼出書牆樣貌。

館方強調，精武圖書館具有相當歷史意義，是許多學子年輕時最美的回憶，邀民眾來感受其知識的匯流、觀賞台中美學。

(中時 )