大陸新冠肺炎疫情發生以來，14日晚間出現迄今治癒的最高齡患者──一名98的確診患者，在河南省南陽市中心醫院成功治癒。現已轉到普通病房，進行康復治療。

現年98歲朱姓男患者，最初以「發熱1天」為主訴，進入南陽市第二人民醫院。2月2日檢查確診感染新冠肺炎，3日轉入南陽市中心醫院治療；12、13日兩度核酸複檢陰性，14日複查肺部CT下肺感染明顯吸收。但因患者仍存在心功能不全及心房顫動等情況，已轉到普通病房，進行康復治療。

(旺報 )