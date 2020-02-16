陸98歲最高齡新冠肺炎患者已治癒 20:092020/02/16 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名98歲新冠肺炎患者在河南省南陽市中心醫院成功治癒。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸新冠肺炎疫情發生以來，14日晚間出現迄今治癒的最高齡患者──一名98的確診患者，在河南省南陽市中心醫院成功治癒。現已轉到普通病房，進行康復治療。 現年98歲朱姓男患者，最初以「發熱1天」為主訴，進入南陽市第二人民醫院。2月2日檢查確診感染新冠肺炎，3日轉入南陽市中心醫院治療；12、13日兩度核酸複檢陰性，14日複查肺部CT下肺感染明顯吸收。但因患者仍存在心功能不全及心房顫動等情況，已轉到普通病房，進行康復治療。 (旺報 ) #患者 #治療 #南陽市 #醫院 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣佛教界為新冠肺炎祈福 賴清德捻香宣讀祝禱文 17:532020/02/12 兩岸 新冠肺炎兒童感染率遠低成人 學者揭原因 18:192020/02/12 生活 喜訊！陸海南海口新增5名新冠肺炎患者出院 19:382020/02/12 兩岸 新冠肺炎肆虐 劉德華上海、廣州、北京延期巡演24場喊卡！ 18:522020/02/12 娛樂 政院鎖定新冠肺炎 5部會提報告 19:122020/02/12 政治 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 兩岸熱門新聞 為何歷史上庚子年都沒好事？五行學曝關鍵 - 兩岸 大陸新冠肺炎重症比例 明顯下降 - 兩岸 新冠肺炎怎麼爆發的？基因比對後天然宿主可能是它 - 兩岸 1人確診整棟封樓！5男「跳樓逃難」摔斷腿 還是被逮到 - 兩岸 新冠肺炎確診技術更先進 鍾南山：疫情已經控制 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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