真是色膽包天！中部地區一名已婚男子結識女網友，得知對方剛離婚，於是藉口幫她散心，帶著老婆與女網友相約KTV唱歌，入夜後借宿親友家，3人同睡一房，竟趁老婆熟睡之際，「翻山」性侵女網友， 而他老婆竟然睡到不知發生什麼事了。

檢警調查，受害女網友因為看被告帶著老婆同行，所以沒有堤防，3人先是一起喝咖啡相談甚歡，後來被告提議去唱歌，於是一直唱到深夜。由於已經深夜，被告就約女網友到附近親戚家「擠一下」，天亮就送她回去。

女網友見被告誠意相約，且有他老婆在一起，所以幾經考慮後，就同意到被告親友住處休息。未料3人擠在一張睡覺時，被告趁老婆熟睡之後，竟然偷偷「越位」，跨過老婆，潛入女網友這邊，伸手大腿、臀部，女網友驚醒又被強行摀嘴抓住她的手，要求撫摸生殖器後性侵得逞。

事後被害人不甘受辱提出告訴，林男辯稱是女網友先勾引他，但法官未採信，依強制性交、傷害罪判林3年10個月。

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(中時電子報)