黃品源、黃明志及蘇永康3月起陸續於「鐵漢柔情」系列演唱會開唱，提起近日新冠肺炎疫情影響許多歌手活動，黃品源平常心看待：「幸好我們防疫措施做得還不錯，當然還是要小心謹慎，注意個人衛生，但不需要人心惶惶，希望用娛樂的方式讓大家放鬆心情。」強調演唱會全力配合政府抗疫措施，當天入場所有人都要量體溫、盡量戴口罩。

黃品源相隔一年在台灣舉辦演唱會，為了防疫他近日少出門，待在家練歌彈琴，「天氣好的時侯就去戶外打網球，曬太陽增強抵抗力，只要出大太陽就可以看到我出現在學校操場」；除了台北場，他還會回家鄉台中開唱，特別期待這次演出：「這二場演出的日期很特別，13、14日，象徵我要唱一生一世。」

近期待在家鄉馬來西亞、整修老家的黃明志，也對此次開唱相當期待，「做完了大型演唱會，接下來我要在台灣做一些小的巡迴，唱一些在大型演唱會不能唱的歌」，自嘲這樣安排，自己「心理才會平衡」！「鐵漢柔情」系列演唱會購票洽7-11 ibon。

黃明志近日在大馬幫忙翻修老家。（翻攝黃明志臉書）

(中時 )