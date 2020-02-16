何超儀日前與夫婿陳子聰連袂出席2020年NME頒獎典禮，本屆NME頒獎典禮雖也有亞洲當紅團體BTS防彈少年團入圍，但現場受邀出席華人歌手僅何超儀一位，因此也備受矚目！她近日受新冠肺炎疫情影響，延期許多電影方面的拍攝工作，透露目前正積極籌備新單曲，還有赴日錄製日文歌曲的合作案，期待能趕快以歌手身份與大家見面。

她在典禮上見證了抱走全球最佳歌手獎的Taylor Swift感性發言，也直擊了饒舌歌手Slowthai失控脫序現場，整場盛會最讓她印象深刻且津津樂道的就是，這是一場最瘋狂的音樂娛樂頒獎典禮，本屆主題為Fuck You，而NME獎座就是比中指的手造型，每位領獎人上台都會友善地喊出Fuck you all !台下所有人也會同時回應，所有音樂人不分彼此打成一片，每個得獎者上台也可以很隨興地帶著酒杯上台與大家同歡。

何超儀和老公一起出席活動。（Drill Team 162提供）

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