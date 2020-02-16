國民黨近日將進行主席補選，一向挺韓國瑜的文山伯傳出要退黨，粉絲紛紛在臉書留言，大家一起努力吧！別走，走了就更無法改變了！陳清茂也表示，「文山兄，冷靜思考一下，不要衝動啊！」

國民黨主席選舉3月7日舉行，由前副主席郝龍斌對戰青壯派立委江啟臣。

郝龍斌承諾，專職專心做好黨主席，不把黨主席當作政治跳板，尋求其他政治上職務；只有無私，才能擺脫包袱和顧慮，才能堅定改革，不怕得罪人，更不怕碰觸敏感的既得利益問題。

立委江啟臣今天表示，國民黨必須要改革，不能讓基層支持者感到失望，如果再不改，基層支持者可能會絕望，且改革不只是主席的工作，需要全黨一起來。

一向挺韓國瑜的文山伯在臉書表示，國民黨慢慢玩，他要退黨。粉絲紛紛在下面留言，文山伯你辛苦了！冷靜下來，不要衝動啊！文山兄別走，走了就更無法改變了！文山伯加油、支持文山伯！

陳清茂也留言：文山兄，冷靜思考一下，不要衝動啊！拜託大家多多鼓勵文山兄！

(中時電子報)