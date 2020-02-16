中常委李昭平。（黃福其攝）

國民黨本月5日中常會通過中常委李昭平提案，讓無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，再由組發會及中央考紀會完備程序，考紀會將於18日開會討論此案，但黨內有人認為由中常會通過決議，有程序問題。李昭平今晚發聲明，澄清有人誤解，呼籲勿再糾結私怨，為擴大組織、增加戰力，依理依法都應通過該案。

已未再參選下屆中常委的李昭平今晚發聲明說，近日有人因為不暸解，而對中常會通過傅崐箕委員恢復黨籍有誤解，他必須出面澄清。

他說，依中常會的職權，當然可以處理黨務，而地方黨部己依程序通過傅崐萁恢復黨籍，中常會也通過，我們還有什麼理由拒絕。國民黨已經不執政、黨產也被凍結，大選失利，國民黨陷入最低潮，應該廣納社會菁英人士，傅崐箕想要入黨壯大國民黨在立法院的士氣，黨內應該張開雙臂迎接，為什麼要距他於門外。

他強調，一個普通的人離開黨十幾年，想再入黨，歡迎都來不及，尤其國民黨黨現在野，未來主戰埸一定在立法院；國民黨要浴火重生，就不要再糾結於私人恩怨，依理、依法都應通過此案，讓國民黨擴大組織、廣納理念相同的同志、增加在立法院戰力。

＃國民黨＃傅崐萁＃李昭平

(中時 )