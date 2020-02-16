新加坡是東南亞交通樞紐，往來旅客眾多，由於新冠肺炎持續延燒，致使新加坡疫情越發嚴重，截至16日為止患者已多達72例，當地許多活動紛紛取消，其中包括蕭敬騰（老蕭）原定4月18日的演唱會；至於韋禮安3月28日在金沙會議展覽中心的演唱會，以及林宥嘉的「idol」4月25日新加坡站，目前都按原訂計劃舉行。

受到疫情影響，新加坡今年入境遊客人數和消費預計下降三成，粗估每天損失1.8萬至2萬人次的旅客，各行各業連帶受到影響；在這波經濟風暴中，新加坡當地僅剩少數公開活動照常進行，包括韋禮安的「而立」演唱會，以及林宥嘉的「idol」演唱會。

韋禮安演唱會的主辦單位日前聲明表示，「我們的歌迷朋友，藝人和工作人員的健康安全始終是我們的重中之重，將持續關注當地衛生局的防控建議」，強調目前處於特殊時期，生命為重、防疫為重，隨時採取進一步措施。韋禮安的經紀人16日表示：「現在疫情狀況難說，也是且看且走。」會隨時留意當地狀況，配合新加坡政府防疫措施；而林宥嘉所屬唱片公司華研也確認新加坡場照常舉行，不排除視當地疫情隨時變動，「但目前都還沒有取消或延期的消息，主辦方還在看情況」。

老蕭的新加坡演唱會受疫情影響而取消。（翻攝湖南衛視歌手微博）

(中時 )