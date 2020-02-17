2019年12月爆發的新冠肺炎，讓世界各地的醫療體系陷入無助，這個新發現的病毒自宿主蝙蝠身上傳染到人類身上後，還暫未有藥物與疫苗可以治療，這令外界也聯想到在非洲流行的「伊波拉病毒」，感染人數同樣在瞬間攀升，造成數萬人死亡。

在國際各醫療單位的努力下，試圖找到新冠肺炎病毒的弱點與缺口，透過醫療技術研發出疫苗解藥，然而醫學研究、研發到動物測試、臨床測試至少許要半年時間，如今新冠肺炎已經造成全球1600多人死亡，讓各國相當憂心。

世界衛生組織(WHO)日前傳出一個新的好消息，在研究新冠肺炎的傳播與疫苗研發時，意外發現出伊波拉病毒的新疫苗。WHO表示，這款新的疫苗的有效率為98%，可大幅減少已經感染者的死亡機會，甚至已經證實可以保護民眾被伊波拉病毒的侵害。

伊波拉病毒在1976年被發現後，2014年至2016年間，在西非爆發有史以來最嚴重的疫情，將近11300人死亡，病毒擴散速度相當快，當時在醫療狀況較差的地區，甚至因為「針頭重複使用」出現了交叉感染。

根據WHO表示，在研發新冠肺炎的抗體過程中，意外開發出不需經臨床試驗的伊波拉疫苗，估計未來幾周就可以進行註冊，這項創舉將對非洲等高度醫療危險區的地方，有相當大的助益。

原文網址: 宿主都是蝙蝠！醫學界研發新冠病毒疫苗 過程意外找到「抗

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(中時電子報)