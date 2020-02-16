電影《失路人》改編自2016年轟動台港的水泥藏屍案，由石知田、黃采儀、新科金馬影帝陳以文主演，電影前半段於香港拍攝，石知田也為此苦練粵語，他表示自己先花了3個月的時間學粵語，也看很多香港電影，還每天和通曉粵語的導演張志威電話熱線，石知田說，經過一番練習，拍戲時的粵語能力進步很多，語感和說話方式可以用很「香港人」的思考邏輯去講，他說：「當時去香港拍攝，不僅香港演員都覺得不錯，周圍的香港人也都滿驚訝，甚至是坐計程車的時候也可以跟司機聊天，他們都覺得很厲害。」

不過練到一個程度，石知田反倒雙語切換變得容易搞混，「有時候如果同時講粵語和國語，會有這種腔調轉換的問題，甚至有時候在講另一個語言好像就是另一個人的感覺。」他分享，因為拍片學會粵語後，發現許多時候用粵語的詞彙去形容一個狀況更精簡和精準，讓他感到相當有趣。

石知田在片中飾演從香港逃亡到台灣的罪犯。（中影提供）

他說，「後來拍完《失路人》之後拍了客家電視台的戲，又學了客家話，因為客語跟粵語其實很相近，當時跟香港或澳門的朋友聊天，也就常常會卡在兩種語言中間，出現嘴巴講出一種不知道是什麼語言的情況。」

陳以文在片中飾演罪犯石知田的爸爸，同時也是警察。（中影提供）

除此之外，影帝陳以文在《失路人》飾演石知田的父親，他精湛的演技及專業的態度讓導演感到非常敬佩外，語言能力也偷藏一手。導演原以為陳以文聽不懂粵語，沒想到他突然用粵語和大家對話，讓導演意外笑說：「幸好在現場跟其他年輕演員沒有用粵語講他壞話！」電影即將於21日在台上映。

(中時 )