近來新冠肺炎肆虐，曾獲《超級偶像6》總冠軍的李子森，先前已安排的海內外6場活動、商演都受到影響，取消或延期至5月，粗估少賺6位數。不過十分孝順的他，近來忙著幫忙家中所開設的羊肉爐店，提到近來因疫情關係，在店內用的業績，有稍微受到影響，但外帶的客人增加不少，剛好打平。

他透露從小就在家中的店裡幫忙，先前更自己去找工廠，替家中的羊肉爐製作成真空包裝，也推出了宅配，讓更多人方便享用，因此在過年期間，銷量也增2倍，相當受歡迎。

李子森（後）15日與王瑞霞等人一同受邀在婚禮開唱。(擷取自臉書)

此外，李子森15日與袁小迪、王瑞霞、秀蘭瑪雅、劉福助等人一起受邀到台中參加婚禮演出，現場也有準備藝人桌，氣氛熱鬧，不過他們表示在現場大家才坐下吃2、3口，就常常被粉絲認出來邀約拍照，彷彿變成拍照大會，十分逗趣。李子森透露是袁小迪的他的貴人，過去常帶著他在台灣、大陸參與活動演出，讓他可以被更多人認識，心中充滿感激。

(中時 )