A-Lin 16日在台北小巨蛋舉辦「Passenger 旅．課」世界巡演最終場，邀來黃路梓茵（Lulu）擔任嘉賓合唱〈有一種悲傷〉， A-Lin表示一直以來很欣賞Lulu，每次見到Lulu時，提醒著自己更努力、認真，Lulu首次擔任嘉賓、站上小巨蛋，心情緊張，Lulu一上台嗨喊：「小巨蛋聲音在哪裡，歡迎來到Lulu演唱會，開玩笑，圓夢了！」

A-Lin也邀Lulu跟在場粉絲玩人體波浪舞，氣氛熱鬧，不過Lulu昨在台上笑虧自己在IG上發文「夢想站上小巨蛋」，八三夭主唱阿璞留言：「下次找你來。」Lulu昨向坐在台下欣賞的阿璞：「不要， A-Lin找我。」更清唱八三夭的〈來互相傷害〉。

Lulu先前先在KKBOX頒獎典禮自願當演唱會嘉賓，A-Lin一口答應，不過讓Lulu都以為是玩笑話，之後在尾牙遇到，再度邀約，讓Lulu自嘲：「在鬧什麼，過年傳訊息來，過年要講好話也不是開玩笑。」A-Lin笑回：「你何必當初。」並大讚Lulu是很認真，不只是主持人也是歌手，在合唱前，Lulu更作勢要作法加持，A-Lin也表示一切會很好，打趣說：「帶來這首〈明天會更好〉。」Lulu最後下台前喊：「 我是天生小歌姬阿lu！」引起掌聲。而2人日前僅練團3次就上陣，讓Lulu見識到A-Lin明快的行事作風，Lulu說：「選歌到彩排都超級快，看到她把小巨蛋當『灶咖』輕鬆練唱3次就ok，讓我由生佩服，更確定她真的很瘋。」

A-Lin一開場，身穿低胸爆乳套裝，熱唱〈一直走〉、〈海洋之心〉、〈做我自己〉等，開心：「第3天了，破我的紀錄！」並感謝造型師等幕後人員，「讓我的長輩可以一直出現。」A-Lin因最後一場，心情興奮，在開演前1小時於IG開直播，並加碼親筆簽名20張保麗龍飛機送給粉絲。不同於前2場，第三場準備了1萬支螢光棒，主辦表示1年前就預定全數的螢光棒，卻因新冠肺炎影響，來不及順利出貨，十分可惜，也因疫情關係，有些海外粉絲無法飛來台因而退票，被問及退票狀況？宜辰整合行銷低調表示目前尚在統計中，據悉，3天共約近百張退票。

此外，A-Lin的父母、姊姊黃莉、張震嶽、信、戴愛玲、八三夭的阿璞、小橘坐在台下力挺，不過她的老公黃甘霖、女兒連3日都有事無法到場欣賞。

(中時 )