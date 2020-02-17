根據大隆媒體報導，鴻海集團旗下富士康計畫在2月底前恢復大陸地區50％的產能，3月份持續恢復至80％，正全力衝刺復工相關作業，其中鄭州廠更打出人民幣3,000元（約新台幣1.5萬元）的「防疫返崗激勵獎」，激勵在職員級員工能盡快回到崗位上復工，提高產能。

由於鄭州廠是目前全球最大的蘋果iPhone製造工廠，自大陸官方宣佈的2月10日復工日開始，已經展開復工的相關措施，根據大陸媒體報導指出，鄭州富士康推出「防疫返崗激勵獎」，激勵對象為數位產品事業群（簡稱iDPBG）在職員級員工（不含陽光工廠），每人獎勵3,000元。

富士康為了保障工人們的安全已採取防疫措施：包括所有的工廠工人必須佩戴口罩、進行溫度測試等。據了解，鄭州廠的小規模復工產能因為人力限制還無法提高產能，因此才有「防疫返崗激勵獎」的激勵措施，另外，這次宣布的獎勵政策還對返崗時間、出勤要求、獎勵發放時間作出解釋。

從復工產能提升的規劃來看，富士康希望在2月底前恢復大陸地區50％的產能，3月份持續恢復至80％。深圳廠的復工進度，富士康目前也正積極的爭取當中，復工復產的前題也是在確保人力在安全的情況下生產。

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(中時電子報)