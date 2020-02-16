美國總統川普政府正考慮一項提議，不准產業巨擘奇異公司再將合資生產的噴射發動機賣給中國，因為華府擔心中國會模仿發動機產製技術。美國如這麼做可能導致美中貿易戰升溫。

美國財經媒體CNBC引述「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，一名知情人士透露，白宮正在考慮一項提議，可能拒絕發放執照，不准發動機製造商CFM再向中國出口更多LEAP 1C噴射發動機。CFM是奇異（General Electric）和法國賽峰集團（Safran SA）所組成的合資企業。

報導指出，白宮禁止向中國出口噴射發動機，可能對奇異造成劇烈衝擊。奇異正採取行動，以反對這項提議。奇異認為，逆向模仿發動機產製技術遠比部分官員所想的更加困難。

根據知情人士的說法，由於中國已使用CFM所生產的噴射發動機長達多年時間，中國可能早已展開仿製作業。

川普政府官員將於20日召開會議，就拒絕發放執照一事進行磋商。內閣官員28日也將開會討論此事以及其他中國貿易政策。

約1個月前，川普才與中方簽署「第一階段」貿易協議，設法緩和已持續長達18個月的美中貿易戰。

(中央社)