愛知縣今再新增一名60多歲男性居民確診新冠肺炎，他的60多歲妻子也確診感染新冠肺炎。據了解，該名男子為昨日名古屋新增一例的那對夫妻中妻子的好友。

名古屋市政府昨（15日）晚宣布，在市內居住的60多歲日本男性確診後，而他的60多歲妻子也確診感染新冠肺炎，他們從夏威夷旅遊返國後確診。根據《日本放送協會》（NHK）報導，愛知縣今再確診一名最新病例，他是這對名古屋夫婦中妻子的友人。

(中時電子報)