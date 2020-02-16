日本愛知縣再添1例新冠肺炎確診 為名古屋病例友人 20:052020/02/16 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本愛知縣再添1例新冠肺炎確診 為名古屋病例友人。(圖/達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 愛知縣今再新增一名60多歲男性居民確診新冠肺炎，他的60多歲妻子也確診感染新冠肺炎。據了解，該名男子為昨日名古屋新增一例的那對夫妻中妻子的好友。 名古屋市政府昨（15日）晚宣布，在市內居住的60多歲日本男性確診後，而他的60多歲妻子也確診感染新冠肺炎，他們從夏威夷旅遊返國後確診。根據《日本放送協會》（NHK）報導，愛知縣今再確診一名最新病例，他是這對名古屋夫婦中妻子的友人。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #日本 #名古屋 #妻子 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本新增4起境內感染新冠肺炎病例 21:562020/02/13 國際 湖北確診病例 單日暴增近1.5萬 04:092020/02/14 財經要聞 居家隔離11天奇神奇康復 陸確診護士分享「10字秘訣」 15:142020/02/14 兩岸 鑽石公主號確診人數狂飆 外交部：已表明想接回國人 16:382020/02/14 生活 日新冠肺炎疫情進入疑似社區感染的新階段 17:362020/02/14 國際 院內感染？日和歌山縣醫院染病醫生同事也確診 11:072020/02/15 國際 咳血老翁確診 陳時中：研擬派華航包機接送 14:342020/02/15 生活 日本拉警報 和歌山疑現院內感染 01:192020/02/16 國際大事 日本夫妻確診武漢肺炎 名古屋市公布曾搭乘列車 14:362020/02/16 國際 台灣首例死亡個案是61歲白牌計程車司機 死前不久才驗出 17:072020/02/16 生活 國際熱門新聞 新冠肺炎醫治失敗！陸首席科學家段正澄病逝 - 國際 驚！小喬治可能永遠當不成國王 - 國際 美國雙航母與神盾巡洋艦過台海 - 國際 為了華為！陸外交鐵娘子親槓上美國會女王 - 國際 威士特丹號零感染？柬埔寨誤診？馬國新增一確診病例來自船上乘客 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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