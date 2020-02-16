《我，最親愛的》由越南和韓國跨國合作拍攝，劇情宛如《愛在暹邏》遇上《東京物語》！故事核心圍繞東亞同志家庭最容易觸碰的問題：如何跟親愛的媽媽和家人「出櫃」。除了動人的親情刻劃，陽光帥氣的兩位男主角嶺清和武田家輝，更是吸引同志朋友和喜愛BL族群的目光。

《我，最親愛的》雙帥出櫃談愛。（水元素提供）

鮮肉帥哥容易吸睛，更何況還是兩個帥哥一起演出還大談戀愛！《我，最親愛的》由越南俊帥男星嶺清、武田家輝共同主演。在越南一上映兩人就迅速圈粉，讓兩位男星爆紅，人氣更是扶搖直上。也在越南這個較少討論同志議題的國家，掀起一股男男之愛的話題熱潮。片商日前公布《我，最親愛的》海報和在台灣的上映日期，馬上就有粉絲注意帥爆的兩位男演員。還有越南粉絲把台灣上映訊息分享到越南，更和台灣觀眾呼籲「電影超好看，上映後一定要去看！」熱情的舉動讓人刮目相看！

嶺清演出後迅速走紅累積人氣。（水元素提供）

《我，最親愛的》電影描述為了父親的移墓，定居美國長達九年的阿棕（嶺清飾），睽違許久回到家鄉。他帶了伊恩（武田家輝飾）一起回來，但全家族並不知道伊恩正是阿棕的男友，而此趟阿棕也正打算與母親出櫃。長久以來，母親一直希望阿棕能夠早點成家，讓她可以抱孫子，就跟所有平凡的家庭一樣。阿棕一直找不到最適當的時機開口，就在此時，他意外得知母親罹患重病的消息。該片將在3月12日白色情人節檔在台上映。

(中時 )