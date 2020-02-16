江西省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會表示，在該省，中醫藥參與新冠肺炎患者治療率達95％。

新冠肺炎疫情發生以來，江西省衛生健康委、江西省中醫藥管理局堅持中西醫並重，統籌中西醫資源，在新冠肺炎防治工作中建立健全中西醫協同機制，要求該省各級定點醫院必須建立完善中西醫會診制度，確保醫療救治定點醫院至少有一名中醫醫師全程參與新冠肺炎醫療救治，確保所有疑似、確診病例第一時間用上中藥，並全程使用中醫中藥，同時將中西醫結合救治工作作為疫情防控的重要督導內容予以推進落實。

在新聞發佈會上，江西省衛生健康委黨組成員、江西省中醫藥管理局局長謝光華表示，該局先後研究發布了兩版《江西省新型冠狀病毒感染的肺炎中醫藥防治方案》，第二版方案還增加了熱敏灸預防方。全省各級中醫醫療機構根據中醫藥防治方案開展中醫藥早期干預，積極發揮中醫藥未病先防的獨特優勢。

目前，江西各級中醫醫療機構向醫學觀察人員、疫情防控一線的醫務人員等易感人群免費發放預防中藥(湯劑、中成藥)累計28.7萬人次，並為該省赴湖北隨州醫療隊員配備預防湯劑。

(旺報 )