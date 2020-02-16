中央流行疫情指揮中心16日公布國內第1起死亡案例，雖無相關旅遊史，但指揮官陳時中表示，該男性患者為一名白牌計程車司機，研判有可能搭載過來自中港澳的旅客，現正進一步清查其通聯紀錄及接觸史，藉此釐清及了解相關可能的感染源。

2起新冠肺炎確診個案，分別為19、20例，19例並沒有出國旅遊史，也不是密集接觸者，也在15日晚間因肺炎合併敗血症去世；第20例則是50餘歲的男性，在15日進行採檢後確診，目前收治在負壓隔離病房。對此，陳時中坦言，「這可以算是社區感染」，因為沒有旅遊史，目前正在調閱監視器、通聯記錄，希望能找到感染源。

死亡的個案是來自中部的60餘歲老翁，之前又患有Ｂ肝以及糖尿病的病史，1月17日出現咳嗽的症狀，卻在2月3日因呼吸急促就醫判定為新冠肺炎，遺體也經過家屬同意，依照法定傳染病進行火化，並保留部分檢體已供進一步檢驗。

(中時電子報)