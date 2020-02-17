印度一名11歲的少女莉亞（RiyaPaladia），非常熱衷於體操跟瑜珈，每天都花非常多時間練習，日前莉亞打破一項金氏世界紀錄，光是在1分鐘之內就做完21次「Niralamba

Poorna Chakrasana」高難度瑜珈招式，讓眾人都震驚不已，她的下一個目標將進軍奧運奪得金牌。

綜合外媒報導，印度北阿坎德邦（Uttarakhand）奈尼塔爾縣（Nainital）的村莊，於1月20日舉辦一場見證大會，莉亞首先平躺在地板，接著在不借助任何外力下，直接站立起來，在眾人的歡呼聲下，完成了21次「無支撐站立」，這個動作也被認為是瑜珈中非常困難的招式之一。

教練阿密特（Amit）表示，莉亞平日花費3到5個小時練習瑜珈，假日則可以達到7至8個小時，她相當熱衷於這項運動，未來也將會朝向奧運金牌的目標繼續努力。影片曝光後引起一陣熱烈討論，網友紛紛表示，「能完成這個動作很了不起」、「這是循環播放嗎？」、「快打給驅魔人！」、「這是蛇吧」。

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(中時電子報)