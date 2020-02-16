首屆國際大師鋼琴大賽總決賽選手之一Kang Tae Kim，曾獲KBS-KEPCO音樂比賽第一獎。（大師藝術提供）

首屆國際大師鋼琴大賽總決賽選手之一林灝維，才剛拿下南非國際鋼琴大賽第3名。（大師藝術提供）

首屆國際大師鋼琴大賽總決賽選手之一馮乙宸，曾獲中國大運河國際鋼琴藝術節暨郎朗杯鋼琴大賽第3名。（大師藝術提供）

李欣恬／台北報導

首屆國際大師鋼琴大賽總決賽在明（17日）晚登場，入選參賽的青年鋼琴家為楊開朗、馮乙宸、Kang Tae Kim與林灝維。評審之一、享譽國際的鋼琴家艾爾．巴夏，先恭賀進入決賽的青年音樂家，「這回入選決賽的鋼琴家，年紀都非常輕，別忘了享受比賽、享受音樂，大賽過後，更要繼續演奏音樂。」

艾爾．巴夏是伊莉莎白鋼琴大賽首獎得主、黎巴嫩文化大使，作為頂尖鋼琴家，他勉勵青年鋼琴家，「先思考音樂的內涵是什麼，再決定要如何練習，詮釋的目的，最終是為了服務音樂。此外，別忘了音樂帶給你的樂趣，那是最重要的事。」

另一位評審福樂利希，現為莫札特阿罕鋼琴大賽的藝術總監與主席，他表示，「本屆選手的演奏水準非常均勻，素質很高。」

國際大師鋼琴大賽在2月13開跑，原本入圍複賽的選手共有36位，受到新冠肺炎疫情影響，參賽者無法全數來台，最後共有14名選手參加複賽，其中5位為台灣人，9位來自韓國、加拿大、法國、烏克蘭、澳洲、日本、美國。最後入圍決賽的4位選手，有3位為台灣人，一位為韓國人。

本屆評委包括艾爾．巴夏、福樂利希、顧斯克、科爾伯格、葉綠娜、魏樂富等人，都是長年受邀擔任國際大賽評審的鋼琴家。

決賽選手與演奏曲目分別為，楊開朗與莫札特第27號鋼琴協奏曲、Kang Tae Kim與柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲、馮乙宸與柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲，以及林灝維與蕭邦第一號鋼琴協奏曲。

決賽於2月17日晚間6點30分登場，將由張尹芳指揮NSO國家交響樂團，演出地點在台北國家音樂廳，若無法到現場觀賽的觀眾，也可至大師藝術的直播平台觀賞。

(中時 )