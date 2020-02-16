新冠肺炎肆虐全球，第一線的醫護人員全副武裝，全身都穿著防護衣與醫療用口罩隔離病毒，有名武漢的護理師，在防護衣的背後寫上大大的「胡歌老婆」，慶祝又一個病患出院的好消息，沒想到胡歌親自在微博上轉發認證，還表示期待疫情早日過去，這個名字借你一用記得還我。

胡歌親自認證武漢護理師的「胡歌老婆」稱號。（圖／翻攝自微博）

武漢有名護理師因新冠肺炎病患康復出院感到開心，於是曬出自己的防護衣裝扮，病比出勝利手勢，在微博上寫下：「今天又出院一個患者，好嗨喲。不少病人有焦慮和抑鬱的表現，醫病還要醫心，厚重的防護服讓我們和病人產生距離感，我們盡一切辦法緩解病房沉重的氣氛，加油加油。」她也標記了男星胡歌，因為她的防護衣上寫這大大的「胡歌老婆」四個字。

武漢護理師在防護衣上寫上大大的「胡歌老婆」四字。（圖／翻攝自微博）

沒想到此舉讓胡歌本人看到了，親自在微博轉發並寫下：「你是最美麗的小光頭，沒有你和戰友們的堅守和無私奉獻，就沒有全國人民的健康和幸福生活，期待疫情早日過去，期待早日掀起你的“蓋頭”來，這個名字暫時藉你一用，之後記得還給我哦。」

事實上，胡歌在這次的疫情中默默捐助了相當多醫護人員需要的物資，光是武漢兒童醫院就捐助醫用的空氣殺菌機就100多台，更親手寫了一封信給醫護人員打氣加油：「你們如抗洪大堤般堅守在最危險的一線，不顧個人安危，與病毒抗爭，與時間賽跑！感謝你們！向英雄們致敬！辛苦了，救治病人的同時也請保護好自己！」

(中時電子報)