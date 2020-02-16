中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今（16）日晚間在記者會中表示，國內今天共新增確診2例武漢肺炎個案，累計達20例。其中一例（第19例）是中部61歲男性，有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，也非確診病例已知密切接觸者，證實台灣出現社區感染，

這男子1月27日出現咳嗽症狀，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫、診斷為肺炎，當日收治於負壓加護病房治療，這位檢驗陽性在昨天確診後，不幸在2月15日傍晚過世，過世後也採檢體，確實是陽性。遺體經家屬同意，將依法定傳染病規定進行火化，並保留部分檢體供進一步檢驗。

另例（第20例）為同住家人，接觸史也在清查中。

陳時中表示，目前健康者免戴口罩、少親密接觸、勤洗手等相關個人衛生宣導政策維持不變，呼籲民眾保持警覺不需恐慌。

PTT網友表示，「相信黨，不用戴口罩」、「不要質疑黨」、「好了啦，817你OK，口罩留給需要的人好嗎！」

(中時電子報)