馬偕小兒科醫師黃瑽寧。（本報資料照片）

新冠肺炎持續延燒，但是目前為止統計均顯示，兒童以罹患輕症為主，重症率不高，反而高齡者和男性重症比率明顯高出許多，馬偕小兒科醫師黃瑽寧表示，抽菸者、以及中高齡者容易併發重症，與體內修復肺部功能的ACE2蛋白被病毒「綁架」有關，所以才會出現男性多於女性，且兒童感染者重症率低。

台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣感染科醫學會今天舉辦「嚴重特殊傳染性肺炎（2019-nCoV）臨床研討會。會中馬偕小兒科醫師黃瑽寧針對近日國際發表期刊整理出包含新冠肺炎喜歡「找上」男性、高齡者的原因。

馬偕小兒科醫師黃瑽寧表示，研究指出，年紀越大者以及抽菸者，體內的ACE分別比兒童，以及沒有抽菸者表現差，而ACE2是結合、為病毒「開門」的主要受體，因此和ACE2相互拮抗的ACE越高的人，越容易被病毒找上；也就是說，當ACE2變少，ACE越高，對肺部的傷害就會越大。

至於人體蛋白ACE2，並不是等著「病毒來結合」，原本住要工作是負責修復肺臟功能，而根據國際期刊研究發現，因ACE2容易被新冠肺炎病毒「綁架」，當失去修復功能後，原本受傷的肺部，傷害就會更加擴大，也就會導致重症的發生。

根據大陸統計，男性抽菸比例高達48％，平均兩人就有一人抽菸，因此黃瑽寧指出，從一開始41名確診名單中可以發現，重症者中有抽菸的男性，ACE2被病毒「綁架」的數字，高於沒有抽菸者，因為少了修復能力，就容易導致重症發生。

而為何兒童是輕症為主，黃瑽寧表示，另一篇期刊則根據老鼠實驗發現，「老老鼠」體內的ACE活性比起「小老鼠」還高，而ACE活性越高，對肺部傷害就越大，因此推斷，老年者因為肺較不理想，因此一旦患病，重症率也較高。

因此，黃瑽寧認為，這可能是未來的一個機轉，包含疫苗的研發等，或給予補充ACE2等方式，協助患者盡快修復肺部。同時除了平常不要抽菸，黃瑽寧也建議有慢性病患者以及高齡者，因為是併發重症的高風險族群，因此必須更小心預防罹患新冠肺炎。

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(中時 )