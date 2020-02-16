防控新冠肺炎疫情以來，根據需要，大陸一批汽車、服裝等生產企業緊急轉產，跨界生產口罩、防護服等緊缺物資，在疫情面前，中國製造跑出了加速度。

疫情發生以來，全國就有數千家企業經營範圍新增了「口罩、防護服、消毒液、測溫儀、醫療器械」等業務，他們緊急審批資質，推遲原計畫，改造生產線，積極奮戰在抗疫的後方。

服裝企業依靠已有的人員設備，迅速轉產，紅豆、雅戈爾、太平鳥紛紛加入生產口罩和防護服的大軍。在山東，生產女裝的舒朗集團僅用4天就完成了資質審批，轉產防護服。目前，企業每天生產兩千件醫用防護服，正在籌建的新產線開足馬力後日產防護服可達2萬件以上。在浙江奉化，做高檔服裝的外貿企業愛伊美，300多名員工都全力投入到口罩生產。

汽車企業發揮製造優勢，跨界轉產。在上汽通用五菱的無塵車間裡，正在安裝11條口罩生產線，預計2月底達到每天200萬隻的產能。

在廣州，廣汽集團用兩天的時間成功組裝和調試出第一台防護口罩生產設備，預計月底將完成30台口罩生產設備的自製。

(旺報 )