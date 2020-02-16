被譽為不老男神的謝祖武為舞台劇《最後一封情書》穿上貼身芭蕾舞衣，湯志偉更犧牲形象穿上大尺寸蓬蓬裙！兩人劇中合體跳的〈天鵝湖〉，畫面荒謬讓演出現場笑浪不斷，謝祖武表示，從沒想過自己有一天會穿上芭蕾舞褲，甚至還去請教同場演出男舞者「下半身該怎麼穿」！湯志偉則擅自亂改舞蹈老師編排的動作，一本正經跳起屬於「湯志偉精神」的芭蕾。

謝祖武表示，在得知要跳〈天鵝湖〉時，並沒有太大的排斥，只是當下忍不住好奇問了旁邊的男舞者：「所以那邊，要…綁住嗎？」笑翻大家。而反串白天鵝的湯志偉則因身體柔軟度不足，在第一次練舞後，就擅自將舞步全數改掉，還義正嚴詞地對導演說：「我著重的是兩百分的精神！」兩人的〈天鵝湖〉獨幟一格，反倒造成良好的「笑果」。

湯志偉、謝祖武在舞台劇《最後一封情書》飾演一對專門詐騙有錢寡婦感情的叔侄檔。（全民大劇團提供）

近期因新型冠狀肺炎疫情影響，許多大型活動皆傳取消或延期，導演謝念祖表示，舞台劇演出就像是與觀眾老早就定好的約會，除非政府明令，不然演出皆會照常進行，他笑說：「小武哥和湯哥這麼好笑，這齣戲又被譽為劇團最好哭的一齣戲，進劇場看戲發洩情緒，反而有益身體健康，大家應多看戲。」女主角劉瑞琪也表示，劇場都有防疫措施，大家身體健康來劇場，都可以安心享受每場演出。《最後一封情書》3月臺中、4月臺北、6月臺南，兩廳院售票。

(中時 )