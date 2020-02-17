受到新冠肺炎影響而延後復工的大陸各地，2月15日後部分地區停工令升級，包括鄭州、蘇州、杭州、太原、菏澤等，再發布延遲復工通知，敲定3月16日為最晚復工日，特別是建築行業。

自2月10日起開始分階段進程復工的大陸各地區，部分省市再次發布順延復工的日期，最晚定於3月16日。根據大陸媒體報導，鄭州重點民生工程定於2月25日可以復工、一般民生工程定於3月6日可以復工，其他包括房地產、建築工程行業，工程，需要等到3月16日才復工。

其他包括江蘇最早2月20日可以復工、山東要延到2月24日、浙江更晚，延到2月29日才可以復工、山西則最早3月1日可以復工。

對於復工復產可能出現大規模人員流動和聚集，中國國家發展改革委秘書長叢亮表示，對疫情有進一步擴散傳播的潛在風險。但若不復工復產，將直接影響疫情防控所需的醫療物資後續的供應，長期來看各類生活物資也面臨短缺風險。

大陸部分省市復工日再順延，3月16日是目前最晚日期。（圖／鄭州市政府）

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(中時電子報)