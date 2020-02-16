病毒表面的凸起，看起來就像皇冠。 （圖／取自美國NIAID-RML、NIH）

病毒表面的凸起，看起來就像皇冠。 （圖／取自美國NIAID-RML、NIH）

隨著新冠肺炎疫情蔓延，國內外科研機構對於病毒本身的研究也在持續深入。肆虐的新冠病毒究竟長什么樣？一組彩照揭開它的真面目。

根據中國大陸《彭湃新聞》引述《生命時報》的報導，美國國家過敏和傳染病研究所落磯山實驗室（National Institute of Allergy and Infectious Diseases，Rocky Mountain Laboratories，NIAID-RML）於當地時間13日宣布，其位在蒙大拿州的洛磯山實驗室，11日在掃描和透射電子顯微鏡上拍攝了新冠病毒（SARS-CoV-2）的圖像，清晰顯示出新冠病毒用來入侵宿主細胞的棘突蛋白。

NIAID通過掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡獲取新冠病毒的基本圖像，由視覺醫學藝術辦公室再對圖像進行電子化上色。

落磯山實驗室（RML） 研究員 Emmie de Wit 博士在其研究中提供了病毒樣本，顯微鏡學家伊麗莎白 · 菲舍爾（Elizabeth Fischer）制作了圖像，RML 視覺醫學藝術辦公室對圖像進行了數字著色。

這張圖像顯示了新冠病毒（SARS-CoV-2），圖中的黃色部分就是導致新冠肺炎的罪魁禍首。病毒表面的凸起，看起來就像皇冠。

此前，基因測序等研究結果顯示，新出現的這種冠狀病毒與SARS冠狀病毒同屬冠狀病毒科的β屬冠狀病毒。

美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）表示，從顯微鏡圖像來看，新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）與MERS-CoV（中東呼吸綜合征冠狀病毒）和最初的SARS-CoV（非典，嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒）看起來并無太大不同。洛磯山實驗室開放民眾免費下載。

(中時電子報)