針對台灣出現第一例新冠肺炎死亡案例，同時也是第一例社區感染案例，媒體詢問是否會調整現行指導民眾戴口罩的政策？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情調查到一個段落後，需要調整就會公告，目前還沒有要調整口罩政策。

中央流行疫情指揮中心公告，台灣新增2例新冠肺炎（COVID-19）案例，第19案為中部60多歲男性計程車司機，有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，於1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，診斷為肺炎，已於2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡，是台灣第一例新冠肺炎死亡案例，同時也是第一例社區感染案例。

第20案為50多歲的男性家人，目前無症狀，收治於負壓隔離病房。

對於台灣出現首例新冠肺炎死亡和社區感染案例，是否要調整口罩政策，擴大呼籲民眾戴口罩？陳時中指出，這還有待疫情調查結果，目前還沒有改變口罩政策。

陳時中也重申，新冠肺癌是飛沫和接觸傳染，要注意個人手部衛生、保持環境通風，要警覺但不要恐慌，勤洗手、少親密接觸、保持通風、多開窗，人太多的地方不要去，坐飛機也有高風險。

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