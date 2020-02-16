中央流行疫情指揮中心今(16)日公布新增確診2例COVID-19(新冠肺炎)個案，台灣累計共20名確診案例，且出現首個死亡案例，也就是第19例的中部60多歲男性，有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，亦非確診病例之已知密切接觸者。指揮官陳時中表示，由於第19例男子無旅行史、明確接觸史，所以有社區傳播的疑慮，但這位死亡案例的職業為白牌計程車司機，很可能載過中港澳乘客，已經就通聯紀錄做清查，希望完全掌握接觸史，能夠發現確切的感染源，未來不排除公布需要注意的地區與範圍。

陳時中表示，社區傳播有四個定義。首先要有確定病例且找不到感染源，第19例目前符合此定義，但由於疫情調查尚未完成，現階段可說不排除有社區感染的可能。第二個定義是社區傳播是本土病例人數遠高於境外移入病例人數，第三是已經出現一傳十、十傳百的連續傳播，第四個是有範圍廣泛的傳播。第19例的出現目前只符合第一個定義，後面三個定義，台灣現況都不符合，但可以說已經出現了警訊，所以現在要盡快將疫調做好。

亞東醫院感染科主任楊家瑞醫師表示，如果台灣進入社區傳播的階段，再加上有無症狀感染者，所以代表需要更嚴密的自我防護，此時口罩的保護就會變得更加重要，而且手部清潔、消毒也必須更加徹底，沒有必要也不要出入公共場合等等，一切的防疫措施都需要更嚴格。一位家長也私下坦言，這陣子口罩之亂弄得人心惶惶，他當時還不以為意，但如果真的有社區傳播，他就覺得一定要去排隊買口罩，「因為開學、清明節返鄉潮都要到了，但口罩真的夠嗎？」家長這個疑問目前沒有解答，但口罩之亂勢必愈演愈烈了。

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(中時電子報)