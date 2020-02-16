台灣首例死亡病例如何找到的？ 陳時中爆發現關鍵

新冠肺炎延燒，台灣新增一死病例，第19個病例為61歲的白牌計程車男性司機，2/7前採檢要有旅遊史及症狀，但該司機卻無旅遊史，是如何發現的呢？中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，他發現用旅遊史判定，會有疏漏，才緊急回溯，從113件檢體中找到該確診病例。

該司機1月27日出現咳嗽症狀，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫、診斷為肺炎，當天收治於負壓加護病房治療，2月15日晚間他因肺炎合併敗血症死亡，遺體經家屬同意，將依法定傳染病規定進行火化，並保留部分檢體供進一步檢驗。

陳時中表示，由於該司機沒有旅遊史，原本不在採檢範圍內，不過陳時中卻機警發現，新加坡有很多個案超過50%都沒有旅遊史，他認為以旅遊史來判定是否採檢，可能會有疏漏，因此2月7日，他對該病例進行了採檢。而為了防止有漏網之魚，指揮中心也從2月12日起對全國醫療院所通報的流感併發重症和流感檢驗陰性個案，從1月31日開始回溯，進行新冠肺炎病毒檢驗，直至2月15日，已檢驗完成113件檢體，僅該司機檢驗為陽性。

台灣新增的這兩起社區感染確診案例，為兄弟關係。其中第19例，為61歲的哥哥，是中部白牌計程車司機，他主要客戶都有中港澳旅遊史。他有B型肝炎、糖尿病病史，1月27日咳嗽、2月3日呼吸急促就醫，住進加護病房，2月15日確診為新冠肺炎，晚間病逝。

(中時電子報)