此次說到新冠肺炎，人人聞之色變的武漢市，也是全球個人最大個人電腦品牌聯想（Lenovo）的生產基地，目前在大陸中央到地方推動的「有序復工復產」進程中，返回聯想集團總部辦公的員工數比例約有3成。

武漢產業基地是聯想全球目前最大的工廠，去年7月這座工廠為聯想生產了第1億支智慧型手機，樹立了聯想在數位行動領域的新里程，在2月10日起復工的進程中，聯想武漢產業基地尚未能復工，倒是深圳及合肥（聯寶）兩地工廠已經復工。

聯想集團表示，在保證防疫措施安全的前提下，全力確保生產經營的維持平穩及有秩序，目前員工實施交錯高峰返回工作崗位的靈活機制，返回聯想集團總部辦公的員工接近30%以上。

為維持全球市場的營運，產能上也進行調整，目前聯想在全球還有巴西、墨西哥、印度、美國、日本範地的工廠及設施正常運行，與上下供應商和客戶在採購及交貨時間等進行溝通，確保全球產業鏈正常運作。

此次大陸政府緊急興建雷神山及火神山兩座醫院，聯想也捐贈了2,700多台資訊設備，提供醫院資訊應用使用。

聯想最新一年度的營收為260.34億美元（約新台幣7,810億元），淨利3.64億美元（約新台幣109億元），相較前一年同時大幅成長48％，將近五成，獲利能力大幅增加。最大業務占比的個人電腦業務營收為202.87愈美元，占總體營收78％。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)