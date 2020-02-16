TOYOTA ALPHARD自2010年引進即獲得層峰人士喜愛，雖然商旅車格局先天上不若大型旗艦房車般氣派，但ALPHARD一方面能在商旅車同級競爭對中，以營造出霸氣外觀脫穎而出，並以精緻內裝及頭等艙般的豪華乘座空間，贏得旗艦房車買家青睞，近2年成為200萬級距進口MPV霸主。

2020年式ALPHARD許多細節處做了升級，例如前後螢幕尺寸放大，並支援Apple CarPlay、Android Auto與Miracast，大幅提升車輛與手機、平板等行動裝置的互聯性，第二排座椅椅背及椅面分別加長5cm、加寬10cm，車內飾板亦大量採用軟皮質包覆。

ALPHARD最重要的位子就是第二排座椅，這兩張座椅占用車室內最大空間，除了前後滑移需手動調整外，椅背與小腿支撐都是電動控制，最大程度幾乎可以全身躺平。只要掀開扶手上蓋，即可看到排列整齊的按鍵，2組記憶功能外，還有通風及加熱選擇，閱讀書報時亦可視需求調整照明亮度，最酷的是「一鍵回復」功能，在下車前，只要按一下就能回到最基本的坐姿狀態。

另方面，2020年式ALPHARD安全配備則是大升級，Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統整合多項駕駛輔助科技，包括ACC全速域主動式車距維持定速系統（含Stop & Go）及LTA車道循跡輔助系統，並輔以PCS預警式防護系統（全天候作動/附主動煞車輔助/行人偵測）及AHB智慧型遠光燈自動切換系統）。

據廠方的資訊， ACC全速域主動式車距維持定速系統可於靜止時啟動系統（最低設定時速為30km/h），系統會輔助偵測前方車輛速度，並自動加速、減速或停止，若停止時間少於2秒，車輛將自動恢復行駛；當停止時間多於2秒時，駕駛則可透過輕踩油門或按下方向盤上的「+RES」鍵即可恢復行駛，增加巡航的便利性及安全性。

LTA車道循跡輔助系統則是當ACC全速域主動式車距維持系統開啟時，駕駛可同步啟動此功能，系統會將車輛行駛路線維持於車道中心，當行經車道不明顯的路段時，系統仍可循前車軌跡，將車輛維持車道置中，降低意外發生的可能性；若遇駕駛雙手離開方向盤導致車道維持輔助取消時，駕駛亦無須重新設定，僅須將手放回方向盤即可重新啟動。

此外，ALPHARD亦為TOYOTA首款導入「RCTAB後方車側警示系統（附煞車輔助）」的車款，結合PKSB防碰撞輔助系統，可於時速15km/h以下，透過雷達偵測後方車側障礙物與前、後方靜止障礙物，即時於多功能資訊幕顯示警示訊息並發出警示音，主動提醒駕駛採取必要反應。如果系統判斷極有可能與後方車側及前、後靜止障礙物發生碰撞時，將主動降低引擎出力，並主動煞車，降低碰撞風險。

此外，ALPHARD亦為TOYOTA首款導入「RCTAB後方車側警示系統（附煞車輔助）」的車款，結合PKSB防碰撞輔助系統，可於時速15km/h以下，透過雷達偵測後方車側障礙物與前、後方靜止障礙物，即時於多功能資訊幕顯示警示訊息並發出警示音，主動提醒駕駛採取必要反應。如果系統判斷極有可能與後方車側及前、後靜止障礙物發生碰撞時，將主動降低引擎出力，並主動煞車，降低碰撞風險。

首次搭載PVM環景影像輔助系統，運用車頭、車側及車尾攝影機融合出360度即時影像，搭配高畫素鏡頭，以俯瞰視角顯示車身四周的狀況，並可根據不同檔位切換視角，隨時隨地掌握車輛周圍視野與動態。

實際試駕，3.5L V6 D-4S引擎提供300ps/36.8kgm 最大動力輸出，搭配8速手自排變速箱，引擎運轉精緻度不錯，變速箱換檔也相當平順，高速巡航時的再加速遊刃有餘，行駛整體印象是相當暢快的，一點都不像是車重近2.2噸的車輛，若真要挑剔的話，可改配寧靜度更佳的輪胎，在巡航時可減少滾動噪音的干擾。

TOYOTA ALPHARD車身造型相當大方。（陳大任攝）
TOYOTA ALPHARD車身造型相當大方。（陳大任攝）

尾燈造型顯得霸氣十足。（陳大任攝）
尾燈造型顯得霸氣十足。（陳大任攝）

多功能方向盤具加熱功能。（陳大任攝）
多功能方向盤具加熱功能。（陳大任攝）

中控台配10.5吋觸控螢幕。（陳大任攝）
中控台配10.5吋觸控螢幕。（陳大任攝）

排檔座以皮革、木紋和金屬呈現豪華感。（陳大任攝）
排檔座以皮革、木紋和金屬呈現豪華感。（陳大任攝）

PVM環景影象輔助系統。（陳大任攝）
PVM環景影象輔助系統。（陳大任攝）

後視鏡具盲點警示及除霧、摺疊功能。（陳大任攝）
後視鏡具盲點警示及除霧、摺疊功能。（陳大任攝）

ACC全速域主動式車距維持定速系統，白天可見儀表的豪華感。（陳大任攝）
ACC全速域主動式車距維持定速系統，白天可見儀表的豪華感。（陳大任攝）

儀表夜間顯示資訊顯得更為簡單明瞭。（陳大任攝）
儀表夜間顯示資訊顯得更為簡單明瞭。（陳大任攝）

雙前座椅都具備通風及加熱功能。（陳大任攝）
雙前座椅都具備通風及加熱功能。（陳大任攝）

後座前方有大型置物空間。（陳大任攝）
後座前方有大型置物空間。（陳大任攝）

第二排座椅為頭等艙級Ottoman大型座椅立體化延伸設計，擁有絕佳的乘坐舒適度。（陳大任攝）
第二排座椅為頭等艙級Ottoman大型座椅立體化延伸設計，擁有絕佳的乘坐舒適度。（陳大任攝）

第二排座椅具有多向電動控制。（陳大任攝）
第二排座椅具有多向電動控制。（陳大任攝）

第二排座椅扶手內有隱藏式小桌。（陳大任攝）
第二排座椅扶手內有隱藏式小桌。（陳大任攝）

13.3吋吸頂螢幕支援HDMI輸入。（陳大任攝）
13.3吋吸頂螢幕支援HDMI輸入。（陳大任攝）

第三排座椅仍可提供舒適空間。（陳大任攝）
第三排座椅仍可提供舒適空間。（陳大任攝）

後座前方有大型置物空間。（陳大任攝）
後座前方有大型置物空間。（陳大任攝）

(中時 )

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