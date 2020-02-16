TOYOTA ALPHARD自2010年引進即獲得層峰人士喜愛，雖然商旅車格局先天上不若大型旗艦房車般氣派，但ALPHARD一方面能在商旅車同級競爭對中，以營造出霸氣外觀脫穎而出，並以精緻內裝及頭等艙般的豪華乘座空間，贏得旗艦房車買家青睞，近2年成為200萬級距進口MPV霸主。

2020年式ALPHARD許多細節處做了升級，例如前後螢幕尺寸放大，並支援Apple CarPlay、Android Auto與Miracast，大幅提升車輛與手機、平板等行動裝置的互聯性，第二排座椅椅背及椅面分別加長5cm、加寬10cm，車內飾板亦大量採用軟皮質包覆。

ALPHARD最重要的位子就是第二排座椅，這兩張座椅占用車室內最大空間，除了前後滑移需手動調整外，椅背與小腿支撐都是電動控制，最大程度幾乎可以全身躺平。只要掀開扶手上蓋，即可看到排列整齊的按鍵，2組記憶功能外，還有通風及加熱選擇，閱讀書報時亦可視需求調整照明亮度，最酷的是「一鍵回復」功能，在下車前，只要按一下就能回到最基本的坐姿狀態。

另方面，2020年式ALPHARD安全配備則是大升級，Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統整合多項駕駛輔助科技，包括ACC全速域主動式車距維持定速系統（含Stop & Go）及LTA車道循跡輔助系統，並輔以PCS預警式防護系統（全天候作動/附主動煞車輔助/行人偵測）及AHB智慧型遠光燈自動切換系統）。

據廠方的資訊， ACC全速域主動式車距維持定速系統可於靜止時啟動系統（最低設定時速為30km/h），系統會輔助偵測前方車輛速度，並自動加速、減速或停止，若停止時間少於2秒，車輛將自動恢復行駛；當停止時間多於2秒時，駕駛則可透過輕踩油門或按下方向盤上的「+RES」鍵即可恢復行駛，增加巡航的便利性及安全性。

LTA車道循跡輔助系統則是當ACC全速域主動式車距維持系統開啟時，駕駛可同步啟動此功能，系統會將車輛行駛路線維持於車道中心，當行經車道不明顯的路段時，系統仍可循前車軌跡，將車輛維持車道置中，降低意外發生的可能性；若遇駕駛雙手離開方向盤導致車道維持輔助取消時，駕駛亦無須重新設定，僅須將手放回方向盤即可重新啟動。

此外，ALPHARD亦為TOYOTA首款導入「RCTAB後方車側警示系統（附煞車輔助）」的車款，結合PKSB防碰撞輔助系統，可於時速15km/h以下，透過雷達偵測後方車側障礙物與前、後方靜止障礙物，即時於多功能資訊幕顯示警示訊息並發出警示音，主動提醒駕駛採取必要反應。如果系統判斷極有可能與後方車側及前、後靜止障礙物發生碰撞時，將主動降低引擎出力，並主動煞車，降低碰撞風險。

此外，ALPHARD亦為TOYOTA首款導入「RCTAB後方車側警示系統（附煞車輔助）」的車款，結合PKSB防碰撞輔助系統，可於時速15km/h以下，透過雷達偵測後方車側障礙物與前、後方靜止障礙物，即時於多功能資訊幕顯示警示訊息並發出警示音，主動提醒駕駛採取必要反應。如果系統判斷極有可能與後方車側及前、後靜止障礙物發生碰撞時，將主動降低引擎出力，並主動煞車，降低碰撞風險。

首次搭載PVM環景影像輔助系統，運用車頭、車側及車尾攝影機融合出360度即時影像，搭配高畫素鏡頭，以俯瞰視角顯示車身四周的狀況，並可根據不同檔位切換視角，隨時隨地掌握車輛周圍視野與動態。

實際試駕，3.5L V6 D-4S引擎提供300ps/36.8kgm 最大動力輸出，搭配8速手自排變速箱，引擎運轉精緻度不錯，變速箱換檔也相當平順，高速巡航時的再加速遊刃有餘，行駛整體印象是相當暢快的，一點都不像是車重近2.2噸的車輛，若真要挑剔的話，可改配寧靜度更佳的輪胎，在巡航時可減少滾動噪音的干擾。

TOYOTA ALPHARD車身造型相當大方。（陳大任攝）

尾燈造型顯得霸氣十足。（陳大任攝）

多功能方向盤具加熱功能。（陳大任攝）

中控台配10.5吋觸控螢幕。（陳大任攝）

排檔座以皮革、木紋和金屬呈現豪華感。（陳大任攝）

PVM環景影象輔助系統。（陳大任攝）

後視鏡具盲點警示及除霧、摺疊功能。（陳大任攝）

ACC全速域主動式車距維持定速系統，白天可見儀表的豪華感。（陳大任攝）

儀表夜間顯示資訊顯得更為簡單明瞭。（陳大任攝）

雙前座椅都具備通風及加熱功能。（陳大任攝）

後座前方有大型置物空間。（陳大任攝）

第二排座椅為頭等艙級Ottoman大型座椅立體化延伸設計，擁有絕佳的乘坐舒適度。（陳大任攝）

第二排座椅具有多向電動控制。（陳大任攝）

第二排座椅扶手內有隱藏式小桌。（陳大任攝）

13.3吋吸頂螢幕支援HDMI輸入。（陳大任攝）

第三排座椅仍可提供舒適空間。（陳大任攝）

後座前方有大型置物空間。（陳大任攝）

(中時 )