丁強年逾80仍演出不輟，83歲的他接演公視學生劇展《九孬》詮釋獨居老兵，與飾演歌女的尹馨相依取暖、相互慰藉，發展出一段如黃昏戀般的隱隱情感。由於這是兩人首次合作，丁強笑說，為了與尹馨培養感情，他偶爾會找她鬥鬥嘴。殺青後丁強也讚尹馨：「她是很認真的演員，拍戲起來很輕鬆愉快，有機會會想再與她合作。」

丁強在公視學生劇展《九孬》與尹馨有段淡淡的黃昏愛戀。（公視）

尹馨去年11月被爆與Selina前夫張承中（阿中）交往，她事後大方認愛並坦承交往已超過半年。導演王蕭雪透露，尹馨與丁強曾在車上閒聊關於婚姻的看法，尹馨還問「丁叔，怎樣才能讓婚姻長久？」丁強則是悠悠地妙答「一個字，忍」。雖然當時尹馨曾說「以結婚為前提」講得太早，但跟阿中交往的她，想必也是認真在請益婚姻經營之道，。

劇中丁強為尹馨跟討債小弟拉扯，企圖「英雄救美」起衝突，最後跌坐戲碼。由於動作幅度較大，擔心丁強受傷，導演王蕭雪原本想輕輕帶過，但丁強一遍一遍親自來，還表示不要因為顧及他的年紀而放鬆；最後衝突戲拍了四次，丁強表示：「拍片多少會有一些衝突戲嘛，當演員就是盡力完成導演畫面的需要！當然劇組也很保護我，該準備的防護都有」，讓導演忍不住表示：「丁叔讓人發自內心尊重。」

丁強縱然從影57年，但開拍前仍做足功課！戲裡「歸鄉路已遠」的老兵鄉音音加上玩世不恭性格，演來生動，他說「導演事前有提供一些影片跟老歌，讓我夠清楚自己角色設定，加上自己有去找來一些河南話的影片參考、練習」；王蕭雪也說「他對九孬這個帶有河南本土特色老頭的理解很到位，我們溝通很輕鬆」。

丁強參與公視學生劇展《九孬》演出。（公視）

《九孬》由世新大學廣播電視電影學系研究所學生王蕭雪執導；李泳泉、詹京霖擔任製作人。故事描述丁強飾演的河南老兵「九孬」遇見歌女「羅羅」，對家鄉情感模糊的九孬帶著歌女遠行，企圖找尋最終歸屬。能邀來丁強、尹馨這對金鐘視帝、后組合，導演王蕭雪讚嘆兩人完全沒架子，更說「他們對我這個晚輩的愛意和善意，會感動影響我一生」。

尹馨演出公視學生劇展《九孬》。（公視）

因角色需要，尹馨塗上粉色腳趾甲油，但沒想到第二天大拇指碰傷，尹馨自己包紮起來後，還在OK繃上用粉色畫筆，化了一個指甲，讓劇組形容「個性超可愛」；雖然她在現場會跟攝影師撒嬌說「有沒有把我拍美一點？」但拍攝時又展現十足專業，還能提供建議給劇組、幫助化解年輕導演焦慮。

(中時 )