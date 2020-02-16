目前沙漠蝗蟲已逼近巴基斯坦和印度，距大陸僅一步之遙。

大陸農業農村部近日表示，沙漠蝗對我國的危害概率很小，國內大規模暴發蝗災風險不高。有專家認為，大陸西部有喜馬拉雅山形成的天然屏障，蝗蟲飛入大陸境內的可能性並不大，但也不能完全排除有部分蝗蟲進入雲南、廣西等地造成蟲害的可能。

目前，大陸農業農村部正密切跟踪境外蝗災動態。中國農藥工業協會專家呼籲相關部門做好配置藥品、藥械和人員等安排，一旦蟲情成災，集中防控可以快速推進。2月11日，聯合國糧農組織（FAO）向全球各國發布了預警，希望全球提升戒備現在正在肆虐的蝗災，以防被入侵國家出現糧食危機。

大陸農藥工業協會助理秘書長馬帥受訪時表示，建議有關部門密切追蹤境外蝗災動向，同時安排雲南、西藏等地加強邊境的蝗蟲監測，以防蟲害滲入。同時，相關部門應預先配置好藥品、相關器材和人員安排，一旦蝗蟲真的入境，防控措施就可以快速推進。

(中時 )