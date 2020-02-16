2020年2月1 4日西洋情人節，適逢新型冠狀病毒肆虐，1月31日有一名長時間接觸鑽石公主號遊輪旅客的民眾，後續發生呼吸道症狀，主動到醫院就醫檢查，兩次採檢報告皆為陰性，已辦理出院。而14日也適逢西洋情人節，在出院前，基隆醫院長林慶豐帶領護理科及社工室團隊一起在病房外為病人加油打氣，給予支持及關心。

林慶豐感性向病人喊話「相信一切都會順順利利、平平安安」，並送上精神科職能學員親手製作的巧克力及卡片表達基隆醫院滿滿的關心與愛，最後院長率醫護同仁唱了「感恩的心」一起祝福病人早日康復、平安出院。

林慶豐也提醒大家放心就醫，目前在基隆醫院全心的照護及檢測下都沒有病例發生，基隆醫院是大家健康的守護神，除了在大門口裝置好兩座紅外線體溫檢測儀為民眾把關外，醫療團隊也提供最好的醫療，請民眾放心就醫。基隆醫院呼籲民眾除了勤洗手和注意呼吸道禮節及衛生，進入醫療院所務必佩戴口罩。

(中時 )