根據路透社（Reuters）報導，大陸企業受到新冠肺炎疫情衝擊影響，目前有超過300家企業希望獲得共574億元人民幣（約新台幣2,460億元）的貸款，以緩解新冠肺炎疫情對營運帶來的影響，被點名的企業包括小米、美團評點、滴滴出行、奇虎360等。

路透社報導指出，被點名的企業所需金額為小米50億元人民幣（約新台幣210億元）、美團評點40億元人民幣（約新台幣168億元）、滴滴出行5,000萬人民幣（約新台幣2.1億元）、奇虎360的10億元人民幣（約新台幣42億元）。

小米否認獲得50億元央行抗擊疫情專項貸款。（圖／小米）

本月7日大陸人民銀行就會同有關部門提出30項，金額高達3,000億元人民幣（約新台幣1.26兆元）金融支持，做為疫情防控的專門措施，穩定金融市場，特別是在重點醫療防控物資和生活必需品生產、運輸和銷售的重點企業，提供優惠利率貸款。

對此，小米公司發言窗口就「小米獲得50億央行抗擊疫情專項再貸款」的消息，發佈澄清聲明指出，小米並未獲得網傳的貸款，也未完成相關申請，更無確定的申請金額數字。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)