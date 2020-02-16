研究人員警告，具備人工智慧（AI）的性愛機器人問世後，對個人和社會構成愈來愈多心理與道德威脅。科學家呼籲，應採取行動管制使用這類機器人。

英國廣播公司（BBC）報導，研究人員指出，由於各機構羞於調查，讓這種科技不受監督。

美國杜克大學（Duke University）的韓德倫博士（Christine Hendren）在美國科學促進會（AAAS）年會告訴BBC，性愛機器人構成的「風險很高」。

她說，為了營造強暴情境，有些機器人被設計來抵抗人類。還有一些機器人具備孩童外觀，一名自認有戀童癖的日本開發人士聲稱，這類機器人能預防他去傷害真正的孩童。

但韓德倫質疑：「難道那不會正常化應該被根除的行為，反而讓人有機會練習這些行為嗎？」

目前網路上已有一些性愛機器人的廣告。以美國公司Realbotix的Harmony機器人為例，這款機器人大小如同真人，可以眨眼、移動眼球和脖子，還能模仿真人說話的樣子動唇。一具Harmony要價8000至1萬美元。

據公司創辦人兼執行長麥穆倫（Matt McMullen）解釋，Harmony具備人工智慧，能跟「她」的擁有者發展關係。麥穆倫說：「她會記得有關你的事、你的好惡和經歷。」

但英國列斯特（Leicester）德蒙福大學（De Montfort University）機器人暨AI道德與文化教授李察遜（Kathleen Richardson）希望立法禁止這類行銷。

李察遜說：「這些公司表達的是『你沒朋友嗎？缺人生伴侶嗎？別擔心，我們能幫你製造機器人女友。』（但）跟女友的關係是建立在親密、愛慕和互助之上，機器無法複製這類事情。」

(中央社)