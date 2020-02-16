新冠肺炎疫情持續，大量陸生就讀的海外大學院校，成為另一個經濟重災區。美國有線電視新聞網(CNN)報導，大陸留學生因疫情回不了學校，美國和澳洲等仰賴陸生營收的國家，只能暗暗叫苦。

2017年有90萬大陸學子在海外求學，一半集中在美澳。但隨疫情爆發，全球有60國對大陸祭出旅遊限制，大批陸生無法入境留學國。目前不清楚在美就讀的36萬陸生，有多少受旅遊禁令波及，而在陸生約10.6萬人的澳洲，據估計56％陸生還在境外。陸生約7萬的南韓若干學府，已決定延後開學。

如果成千上萬的大陸留學生放棄這學期，兩國學府將損失慘重。澳洲大學院校的營收中，23.3％來自國際學生，以2018年資料，其中近4成、也就是38.3％為陸生。以此推算，2018-19財政年度，陸生為澳洲經濟貢獻376億澳幣（約7723億台幣）。澳洲國立大學（ANU）教授諾頓說，若陸生至少展延1個學期，短期澳洲各大學將損失20至30億澳幣（約台幣410到616億台幣）。

在美國大學，國際學生有33.7％來自大陸，據官方數據，2018年陸生為美國經濟挹注149億美元（約台幣4510億）。陸美貿易戰，已降低陸生對美國大學的需求，疫情只會讓情勢雪上加霜。

(中時 )