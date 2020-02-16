「傲骨賢妻」寇乃馨繼2017年9月力挺老公黃國倫夢想，支持他在北京鳥巢舉辦斥資上億元的演唱會後，再度寵夫無極限，竟花360萬買了一把所有吉他愛好者心中的夢幻逸品「D-100」送給老公當禮物！黃國倫感動地說：「我的夢幻吉他，是我的夢幻老婆送的！」他說這把吉他價值超凡，等於老婆已經把這一輩子的禮物都送完了，他對老婆許諾：「這可以換來我一輩子為妳做牛做馬、妳可以對我予取予求！」

黃國倫夢寐以求擁有「D-100」，因為老婆寇乃馨而圓夢。（寇乃馨提供）

愛吉他成痴的黃國倫雖然已有130多把吉他收藏，不過他曾許願有朝一日一定要擁有這把世界上最珍貴的吉他「D-100」，但因這吉他除了價值不菲，也因為是2004年Martin公司為了紀念生產100萬把吉他而做的50把紀念琴，一推出就被全球收藏家秒殺買光，幾乎鮮少有人釋出。他去年到紐約演出，順道前往費城拜訪一位吉他收藏家時，意外得知當初為「D-100」設計花紋的鑲嵌藝術家Larry Sifel因英年早逝，遺孀將這把琴釋出。他當下雖因見到夢寐以求的吉他，又是50把紀念琴中最有意義、最美的一把而超驚喜，但太貴了實在買不下手。

當時黃國倫打電話給老婆：「我看到了我年輕時的夢想，但太貴了我買不下去！」沒想到寇乃馨竟說：「老公，既然是你的夢想，你買不下去，那我送你當禮物！你就買吧，你這麼愛吉他，而它又是吉他之最！」他一聽，激動到淚水幾乎奪眶而出，「因為連我自己都覺得太過分了，自己都無法說服自己，這個夢想真的太over、太奢求！結果我何德何能，怎麼能夠擁有這麼好的老婆，又能擁有我一直以來夢想擁有的吉他！」

寇乃馨送給老公黃國倫的「D-100」美得發亮。（寇乃馨提供）

黃國倫說，這把吉他是以最珍貴的吉他木頭巴西玫瑰木製作，並以最好的珍珠貝殼鑲嵌，打開來後漂亮發光美到無與倫比。他後來邀吉他同好到他家試琴，「結果陳子鴻一彈，就說這是他彈過最好聽的Martin，說我買得太值得了！」羅大佑也羨慕地說：「當你連這個慾望都被滿足了，會不會開始覺得人生空虛？」

而願意大手筆花360萬送老公這把吉他的寇乃馨，也成了他好友們心目中的「天使人妻第一名」，尤其寇乃馨平時還會幫老公照顧他的「吉他後宮」，注意控溫、倒除溼機的水，且要忍受當自己被吉他絆倒時，老公會先去扶吉他。不過寇乃馨笑說：「養吉他就不會養小三了！所以愛吉他的男人，絕不會變壞，因為他的錢和精力全都給吉他啦！」

黃國倫抱著他最愛的「D-100」為「因為愛琴」吉他音樂節拍攝宣傳海報。（黃國倫提供）

黃國倫透露，他與羅大佑、陳子鴻、王治平等幾個喜愛吉他的好友最近聚在一起，還成了一家公司叫「因為愛琴」，由他建中學長、前廣達副總經理洪本展擔任董事長，「我們是一群琴獸，愛琴愛到成痴的野獸，希望能一起推廣愛音樂、愛吉他，鼓勵年輕人用吉他創作」，5月底將在華山舉辦「因為愛琴·吉他音樂節」，包括「百年百琴吉他特展」、「因為愛琴演唱會」等系列活動，不過他笑說：「我們每次聚在一起開會，真正討論正事只有半小時，其他3個半小時都在彈吉他！會成立這家公司是希望這樣的熱情不要散，大家一起把興趣當志業來做！」

(中時 )