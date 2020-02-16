國民黨你們慢慢玩! 我退黨!

文山伯今（16）日晚間9時30分開直播表示，這個黨越來越自私，他玩不起，不應該把時間浪費在國民黨。

文山伯痛批，這個黨越來越自私，黨員有所求，為了利益而加入，指導國民黨，今天不得不做出決定，因為他真的玩不起，他沒本事比，也沒本事玩，不應該把時間浪費在國民黨，從今天開始，會變成爹不成娘不愛，但勇敢走出來，當他還有一點鬥志，必須告訴國民黨，自從李登輝接手，國民黨好朋友被李登輝引導，國父孫中山創立、蔣經國總統所帶領的國民黨，為國家犧牲生命的國民黨，完全背道而馳。

文山伯說，一次一次選舉與打擊、失敗，看到猖狂的妖魔鬼怪，國民黨絲毫沒有改變的想法與看法，每一次大選檢討，從馬英九開始團結一致，擁護國民黨拿回治權，但馬英九菁英藍知識藍，為了身邊小朋友，長期鄙視南部穿拖鞋的，等到選舉到了，再來說人情義理，南部政治菁英，犧牲多少有志之士，國民黨把門關起來，這些人當然走去民進黨。

文山伯指出，南部政治菁英，為了抱負，離開國民黨，但國民黨還是不重視南部聲音，還是停留在宮廷文化，繼續批評黨內同志，全部議題讓民進黨主導。

他也強調，南部鄉親當初也投馬英九，還是有忠心追隨國民黨的人，做不對都是別人，做對都是自己，中生代都是主人，不能為了身邊的朋友，報喜不報憂。他不得不批評馬英九，馬所補助的高雄建設，大家認為是陳菊做的，他就在冷氣房，走出去都是報喜不報憂，都在巴結。

文山伯痛心說，道不同不相為謀，他不偉大，國民黨也沒損失，但他可以看很遠，他及早離開，離開後做多少算多少，希望大家認真看待問題，這次選舉有多少人威逼利誘，他有離開嗎？他不是多清高，而是希望有子孫有未來！

(中時電子報)