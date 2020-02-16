台中市南屯區15日下午發生一起阮姓男子開車停等紅燈時，遭人敲破車窗搶走鉅款，阮姓男子表示被搶千萬元，警方調查48小時偵破，16日逮捕卓姓、楊姓及一名未成年等7名犯嫌，嫌犯供稱只搶走300萬元，兩造說詞有出入，疑為詐騙集團黑吃黑，贓款擺不平，光日化日下行搶，警方正擴大追查另兩名嫌犯，還要調查幕後是有指使者，盡速緝捕到案。

台中市南屯區五權西路與文心南五路口，大白天傳出搶案，警方調查，阮姓男子是越南歸化我國國籍，昨天下午開車行經該地時，正在路口停紅燈，5男子開兩部車包抄阮男，快速敲破阮男車窗，搶走車內的大批現金，還猛力攻擊阮男頭部，阮男被打到記憶力不清，造成車內留下大批血跡。

台中市警方16日循線逮捕三名搶嫌，追回300萬元贓款。（翻攝影片／盧金足台中傳真）

台中市警方追回300萬元贓款及行凶器械。（翻攝影片／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局獲報後深入調查，今晚火速逮捕27歲卓姓、30歲楊姓，與一名未成年等3名嫌犯，另有兩嫌在逃，擴大追捕到案。

警方指出，該案可能是詐騙集團的黑吃黑，阮男一口咬定被搶走千萬，但到案的三嫌則稱只搶300萬，到底搶多少？誰在說謊？還是進一步調查，也擴大追查幕後策畫的犯嫌。

台中市南屯區15日下午發生街頭搶案，搶匪囂張的在光日化日下行搶。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

(中時 )