鴻海集團繼其深圳龍華廠區宣布自製口罩後，台灣母廠會否跟進自製口罩成為市場焦點，經鴻海今（16）日證實，確有在台灣自製口罩的計畫，據悉早在二周前，鴻海就有此計畫，只是現相關細節都還在規畫中。
鴻海16日對外發出聲明，強調「以照護員工為出發點，公司在台灣確實有自製口罩的規劃，並且已與相關設備及物料廠商接觸，同時感謝地方政府的大力協助，未來視情況對外說明，也希望能替台灣社會貢獻一些力量。」
鴻海指出，內部確已針對自製口罩此事召開過很多次會議，期間也曾與原料商和政府進行過溝通，經了解，台灣現缺的只是口罩，卻不缺原料，著眼於此，再加上防疫的需求，鴻海決定在此緊要時刻，也跟進投入口罩自製行列，至於生產出來的口罩除供自用外，鴻海也強調，如政府有需求，有意進行徵收，公司也會予以配合。
鴻海強調，雖然內部已針對自製口罩做過研議，但相關細節，包括產線設在哪裡，產能有多少，何時投產，都並未拍板，不過據悉生產廠區落腳在土城廠區的可能性應該會比較高一些。
(工商 )
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