大陸網路上謠傳，武漢病毒研究所女研究生黃燕玲為新冠肺炎的零號病人，對此，武漢病毒研究所稍早發布聲明澄清，而黃燕玲所屬的公司也回應，「黃燕玲身體沒有任何狀況，她為此很心煩、壓力也很大」。

由於網路上一直盛傳黃燕玲是新冠肺炎的零號病患，除了武漢病毒研究所已經跳出來澄清，「黃燕玲畢業後已經不在武漢」，另外，根據陸媒《紅星新聞》報導，16日其記者聯繫上黃燕玲所在的四川生物公司，黃的部門負責人表示，黃燕玲於2016年通過社招，進入公司從事生物技術工作。她正常上下班，身體沒有任何狀況，公司每天都在測體溫。

負責人也稱，黃燕玲拒絕受訪，本人在謠言擴散當晚就已看到消息，「她只是個躺槍的人，看到各種謠言，她很心煩、壓力也很大，不太想說話。她不知道為什麼，這樣的謠言會落在自己身上」。公司已經建議黃燕玲報警，而研究所為何正巧沒放上黃燕玲本人的照片？負責人則回應，不用研究為何沒有，就是造謠者發現網頁上正好有個沒照片的人，便直接利用了。

(中時電子報)