大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 示意圖，圖為先前武漢大學中南醫院救治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。（圖／中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《央視》16日晚間宣布，在國家法律政策允許下，並獲得患者家屬同意之下，2月16日凌晨3時許將大陸第一、二例因新冠肺炎逝世患者，其捐獻遺體解剖的患者解剖工作完成，已成功得到病理。 同一日的18點45分，大陸全國第2例新冠肺炎逝世患者的遺體解剖工作也在金銀潭醫院順利完成，這兩具解剖病理目前已被送檢。 報導中表示，由解剖獲得的病理，對探索新冠肺炎臨床的病理改變，疾病機制等有重大幫助，並能從根本上尋找新冠肺炎的致病性、致死性，給未來臨床治療危重症患者提供依據。 (中時電子報) #新冠肺炎 #新冠肺炎 #大陸 #NCP #解剖 #病理 #遺體 #送檢 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－新冠肺炎將加速中國債市分化 04:102020/02/12 全球財經 對抗新冠肺炎 華航官網設專區 航班動態一把罩 04:102020/02/12 產業．科技 15檔強恆強 跨過新冠肺炎缺口 04:102020/02/12 證券．權證 新冠肺炎抗戰 疫情透明妥善隔離研發疫苗三管齊下 04:102020/02/12 生活新聞 喜訊！陸海南海口新增5名新冠肺炎患者出院 19:382020/02/12 兩岸 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 兩岸熱門新聞 為何歷史上庚子年都沒好事？五行學曝關鍵 - 兩岸 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 - 兩岸 新冠肺炎怎麼爆發的？基因比對後天然宿主可能是它 - 兩岸 認真在家窩14天領「解除隔離書」 才開心5天…她被確診新冠肺炎 - 兩岸 新冠肺炎確診技術更先進 鍾南山：疫情已經控制 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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