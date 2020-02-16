《央視》16日晚間宣布，在國家法律政策允許下，並獲得患者家屬同意之下，2月16日凌晨3時許將大陸第一、二例因新冠肺炎逝世患者，其捐獻遺體解剖的患者解剖工作完成，已成功得到病理。

同一日的18點45分，大陸全國第2例新冠肺炎逝世患者的遺體解剖工作也在金銀潭醫院順利完成，這兩具解剖病理目前已被送檢。

報導中表示，由解剖獲得的病理，對探索新冠肺炎臨床的病理改變，疾病機制等有重大幫助，並能從根本上尋找新冠肺炎的致病性、致死性，給未來臨床治療危重症患者提供依據。

(中時電子報)