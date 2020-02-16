歌手畢書盡（Bii）14日宣布閃婚，震驚大批粉絲，尤其對象不是愛情長跑8年的女友Jessie，而是交往不到半年的新歡，令外界震撼，後來Jessie幾度在IG發文感嘆分手心情，讓大家更好奇其中是否有內情，通靈大師江嘉葉就觀出兩人的前世情感糾葛。

江嘉葉表示，畢書盡和Jessie曾是一對夫妻，感情深厚，雖然Bii很努力工作，但事業上一直不得意，日子過得很不安定，而Jessie並沒嫌棄且不斷鼓勵他，兩人相互扶持過了很多年，日子卻依然不好過，Jessie便決定外出工作，Bii原本不贊成，希望Jessie把家打理好、顧好孩子，讓他能無顧之憂，努力衝刺事業，但Jessie一再要求，並告知家裡經濟狀況實在快撐不下去，Bii才答應讓妻子外出工作。

妻子外出工作後，家裡經濟真的變好許多，Bii也不再唸叨，如此一年後，有天妻子突然提分手，他訝異地無法接受，但妻子很堅決，帶著孩子、行李就離開，投奔她在工作場所認識的富商，這打擊大到讓Bii想輕生，所幸經親友一再的陪伴勸說才堅強活下去，但他對妻子的怨恨深埋心底，留在靈魂的記憶體。

而這一世，Bii和Jessie再度相逢相愛，再度分手，只是這世是Jessie被分手。江嘉葉說，Bii個性溫和，兩眼發光有力，人緣不錯，待人以誠，做事認真負責，會分手Jessie實是靈魂記憶體的報復，Bii雙顴有力，很有才華，惜耳垂無力，財運弱，明年冬天後事業運略差，之後就起起伏伏，倒是感情宮位紅潤有氣，算是得意。

(中時電子報)